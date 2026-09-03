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जनमे नंद-दुलार ...

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            भादों की अँधियारी रैन, दमकी दामिनि आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद-भवन आनंद भयो, बाजे मंगल-बाज॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवकी-कुक्षि-कमल ते, प्रगटे ब्रज के लाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम हरि जग उजियार भयो, जनमे नंद-किशोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारागार भए बैकुंठ, खुलि गए सब द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासुदेव लै चले हरि, सिर धरि शेष अपार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना उमड़ी प्रेम सौं, चरणन छूवन धाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरन-कमल की छबि लखि, लहरिनि हुलसि समाय॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद-भवन जब लाल भए, मंगल भयो अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव कुसुम बरसावहिं, गूँज्यो जय-जयकार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल चरन धरत ही, धन्य भई ब्रज-धूरि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आँगन हरि खेलिहैं, सो धाम भयो भरपूरि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम सुभग तन, नन्हीं मुसकान, नैनन मधुर उजास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लखि मुखचंद यशोमति, भूलि गईं सब आस॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किलकि उठे नंदलाल जब, पुलकि उठ्यो ब्रजधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दधि-माखन की गंध सौं, महक उठ्यो सुखधाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद के द्वारे गोपिनी, मंगल गावत आय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंचन-थार सजाय कै, प्रेम-सुधा बरसाय॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हीं मुठ्ठी बाँधि हरि, हँसि-हँसि सब सुख देत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झलक में श्याम की, कोटि जनम दुख लेत॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजु भयो ब्रज भाग्यवान, जनमे यशोदा-लाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाके नाम जपत मिटै, मन को सकल जंजाल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिय में बसहिं घनश्याम तो, और न चाहत काहि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद-दुलारे की कृपा, जग में दुर्लभ नाहि॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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