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जब हो छोटा-सा उटज मेरा

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            महलों की ऊँची दीवारों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको क्या लेना-देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को अपना सुख मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हो छोटा-सा उटज मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिनका-तिनका जोड़ बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छप्पर पर सपनों की छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की सौंधी खुशबू में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन ने अपनापन पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी आई, दीप डगमगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ने आँगन भरमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हँसता रहा उटज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने हार कभी न माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं यहाँ रत्नों की चमक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सोने का कोई साज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो रोटी, थोड़ा-सा स्नेह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही जीवन का राज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस उटज में प्रेम बसे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही महल कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईंटों से घर नहीं बनता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से घर बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल भी फीका पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनापन खो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी-सी उस पर्णकुटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर मुस्कुराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उटज भले ही छोटा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सपनों का आकाश बड़ा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में प्रेम का दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही संसार सबसे खरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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