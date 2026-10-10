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हसरत लिए

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            हसरत लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हसरत लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की ख़ुशियों के नाम कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब कभी अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी धूप माँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबी छाया आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रिश्तों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी ईमानदारी से जिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी थकान छिपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके चेहरे पर मुस्कान रखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किसी ने नहीं पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मुस्कान के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी उदासियाँ रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई शिकायत नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई हिसाब चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना चाहती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरी चुप्पी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सहमति न समझा जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे त्याग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कर्तव्य कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसानी से भुला न दिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हसरत लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी चल रही हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िम्मेदारियों से अलग भी देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नाम के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का रिश्ता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना अस्तित्व लिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक मन हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कुछ अधूरे सपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ इच्छाएँ अब भी साँस लेती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रास्ते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पर मैं कभी चली ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उम्र से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की उस स्त्री से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वादा करना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सबको सँभालते-सँभालते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को पीछे छोड़ दिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हसरत लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी के लौटने की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर लौटने की प्रतीक्षा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आईने के सामने खड़ी होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी अपराधबोध के कह सकूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके लिए जीते-जीते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपना जीवन नहीं खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी ख़ुशी में जीना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अधिकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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