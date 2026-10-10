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वन की उदास साँझ

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            वन की उदास साँझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की साँझ उतर आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पर कैसी छाया है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों-पत्तों पर ठहरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीड़ा, वह मेरी काया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्षितिज पर दिन का आँचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे ढलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उर का मौन प्रश्न भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ-पवन में पलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी आज कुछ मंद बहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुछ कहना भूली हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही अनकही व्यथा लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी धारा में डूबी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीड़ लौटते विहगों के स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको देकर जाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सूने मन के आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके पग रुक जाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कली थी, जिसे सँजोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मन में पाला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुएँ बदलीं, पवनें बदलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वप्न अभी तक अधखिला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद उगा तो लगा गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दीप जलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी शीतल एक किरण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपना दुख पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की नीरवता के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुकार उभरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सोई हुई नदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लहर मचलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं अपनी पीर न कहूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पथ उसे सुनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आँसू ओस बनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल उन्हें चुन लेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब फिर मधुमय भोर खिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पात-पात मुसकाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन का मौन पपीहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज स्वर में लौट आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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