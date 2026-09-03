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अगर मोबाइल न होता…

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            अगर मोबाइल न होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद ख़त लिखे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सारी अनकही बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ पर उतर आतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न संदेशों की खनक होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तस्वीरों का सिलसिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बैठे अपनों से मिलने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ख़्वाब हुआ करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने हुनर हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में ही सोए रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने शब्द, कितनी कविताएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ तक भी न आते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पल कैमरे में रुकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न यादों का एलबम होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज हथेली में सिमटा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपना-सा आलम होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी माँ बनकर ज्ञान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दोस्त बनकर साथ चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उलझे मन को राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हुनर का दीप जला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच यह भी है—मोबाइल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को पास तो कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कभी-कभी पास बैठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को हमसे दूर किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए इसे वरदान बनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन इसका बनने न दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक रहे अपने हाथों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इसके हाथों में न रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल केवल साधन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का आधार नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते, संवेदनाएँ, अपनापन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे बढ़कर संसार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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