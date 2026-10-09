आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   An excuse required to be sad
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

दिल उदास करने का कोई बहाना चाहिए

Anil Pandey

Anil Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दिल उदास करने का कोई बहाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो निशानेबाज़ क्या तुमको निशाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम किनारे आ लगे हैं पर हमें अफसोस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाखुदा का नाम लेकर डूब जाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगने से फल कोई देते नहीं हैं ये दरख्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हमें भी हाथ में पत्थर उठाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस गमों के हैं अंधेरे रास्ते दिखते नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी के वास्ते कुछ तो जलाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार दिन की हैं बहारें फिर खिजां के दौर हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है रवायत ही मगर गुलशन सजाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमकदम हमराह की अब बात बेमानी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी मंजिल पे हमको रुक भी जाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी उम्दा है कितनी,जिंदगी नाचीज़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखने के लिए कुछ तो भुलाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठकर कोई गया था,घर से इक अर्सा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढकर उसको मनाकर घर बुलाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात सजकर चांदनी में तारों से करती है बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ घड़ी के वास्ते ही झिलमिलाना चाहिए
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
56 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree