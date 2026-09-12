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बस दो पल का साथ

Anil Kumar

Anil Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बहुत कुछ चाहिए था ज़िंदगी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ज़िंदगी ने धीरे-धीरे समझा दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अपने का साथ होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उम्रभर कमाते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बनाते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते निभाते रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए इतना कुछ कमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके साथ बैठकर दो पल जीना ही भूल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पुराने दिन फिर लौट आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जेब में पैसे कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिल में सुकून बहुत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दोस्त थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी मतलब के मिलने वाले लोग थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घंटों बातें होती थीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी भी सच्ची थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू भी अपने थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सब कुछ है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वो लोग नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दूर चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई वक्त के साथ बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कोई ऐसा भी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हमने यह सोचकर टाल दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"फिर कभी मिल लेंगे..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फिर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अगर आज कोई अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके पास बैठा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसे बातें करना चाहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके साथ हँसना चाहता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपना फोन रख दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी व्यस्तता छोड़ दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके साथ दो पल बैठ जाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा फिर कमाया जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कभी वापस नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल आज आपके पास हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सिर्फ याद बन सकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यकीन मानिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी के आख़िरी पड़ाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान यह नहीं सोचता कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश मेरे पास और पैसा होता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सोचता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अपनों के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और वक्त बिताया होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और हँसा होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और प्यार किया होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस... दो पल और साथ बैठा होता। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वह है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी अपने के साथ बिताए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो खूबसूरत पलों में मिल जाए। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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