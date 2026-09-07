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तेरी स्मृति

Anil Kumar

Anil Kumar

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                            साँझ उतर आई आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील गगन पर रंग बिखेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से आती मंद पवन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छेड़ दिए कुछ गीत अधूरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुरानी धुन के संग ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जाने क्यों दूर चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते क्षण की धुँधली राहों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तेरा अहसास मिला।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद खड़ा था मौन छतों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात बुन रही थी ताने-बाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की झिलमिल में जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुलते हों बीते अफसाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर ठहरी नमी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की भाषा रच डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बिना ही जाने कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हृदय ने कह डाली।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने पथ पर पत्ते उड़ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई संदेशा लाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कहीं मंदिर की घंटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के बंद कपाट जगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-चलते लगा अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय यहीं पर रुक जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे भुलाने निकला था मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अधिक याद आएगा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुएँ बदलीं, रंग बदलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल खिले और फूल झरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप कभी पलकों पर ठहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बादल आकर घिरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन की एक किताब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पृष्ठ अनछुआ रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर मौसम लाख बदलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम लिखा ही रहा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तेरी स्मृति बोझ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मन की मधुर धरोहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कहीं होकर भी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरे भीतर ही अक्सर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन अपनी गति से चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातें जातीं,दिन आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ रिश्ते समय से आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों में जीवित रह जाते हैं ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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