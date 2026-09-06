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मेरी छोटी सी बगिया

Anil Kumar

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                            ऊँची इमारतों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह छोटा सा संसार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की खुशबू में बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का सुंदर प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालकनी की जाली के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता जग का सुंदर रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले जल और हरे पेड़ों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्काता जीवन का स्वरूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन छोटे-छोटे गमलों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों का वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पत्ती, हर नई कोंपल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का मधुर एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेल सहारे बढ़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चुपचाप खिल जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी मिट्टी को छूते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की याद दिलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागती-दौड़ती दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मेरा शांत किनारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़-पौधों की हरियाली ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को खूब सँवारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम से पौधे पलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ खुशियों का घर होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से जो रिश्ता जोड़ ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीवन सुंदर होता है। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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