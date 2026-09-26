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मैं कविताओं का किसान

Anil Kumar

Anil Kumar

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                            मैं कविताओं का किसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कविता का मोल है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की धरती जोती मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें मेरा बोल है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप सहे, बरसातें झेलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बीज विचारों के बोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों की नमी से सींचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों के कुछ फूल सँजोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ मेरा खेत बना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम बनी हल की पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की फसल उगाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँट रहा हूँ अपना ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंडी में भाव नहीं मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खेती छोड़ूँ कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की पीड़ा शब्द है बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन किधर मैं जोड़ूँ कैसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पढ़कर मुस्का दे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत मेरी धन हो जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हृदय को भी छू जाए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया कम हो जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कविताओं का किसान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको धन की चाह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बचें और भाव बचें बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे बढ़कर राह नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मेरी ये फसल किसी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन में फूल खिला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कलम की छोटी-सी धुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी थके मन को सहला दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पूछो मत मोल कविता का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोल कहाँ शब्दों का होता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर भाव अनिल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जग में अनमोल है होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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