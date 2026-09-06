आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kul aour Kool
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कुल और कूल

Anil Kumar

Anil Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            *कुल और कूल*
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल है पुरखों की पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूल नदी का शांत किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सँजोए बीते युग को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बने बहती धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल से मिलता मान विरासत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म उसे विस्तार दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूल थाम ले चंचल लहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति को नूतन पार दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम मिला तो बात न पूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तभी जब कर्म खिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंश तभी गौरव कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसके दीपक धर्म जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट की अपनी मौन तपस्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों का अविराम सफर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ठहरने का आश्रय दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा बढ़ने का सुंदर स्वर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर थोड़ा भेद रचते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ मगर संसार रचे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जड़ों से जोड़ रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा जीवन-पार रचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म मिले तो वंश मिले बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान मिले सत्कर्मों से;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सौंदर्य निखरता,है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे संबंधों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम रहे पीढ़ी-दर-पीढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश रहे व्यवहार में;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी की थकी हुई धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहर सके अपने प्यार में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
24 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree