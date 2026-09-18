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खान-पान

Anil Kumar

Anil Kumar

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                            भोजन केवल स्वाद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जीवन का आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात्त्विक भोजन तन-मन रखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित स्वस्थ और साकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथों की रोटी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसता स्नेह महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाल, चटनी, साग-सब्ज़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर देतीं मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु के फल और ताज़ी सब्ज़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का वरदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना सादा भोजन होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना स्वस्थ इंसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न मिला तो श्रम को मानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान का सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाने-दाने में श्रम बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाना नहीं बेईमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेल-मसाले सीमित रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा भी हो कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुलित भोजन अपनाएँ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ आएँ हरदम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल भी जीवन का आधार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखिए इसका ध्यान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वस्थ रखे इंसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल-बाँटकर जब भोजन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता प्रेम अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक थाली में मिल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-बड़े परिवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन की हम कद्र करें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचे अन्न का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली में उतना ही लें,जो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो नहीं नुकसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खान-पान में संयम रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन हो आसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन स्वस्थ हो,मन प्रसन्न हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सुखद है खान-पान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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