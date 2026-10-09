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भारत की जीवित स्वाभिमानी वाणी।

Anil Kumar

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                            दो उजले पदचिह्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साबरमती के तट पर जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर उतरती धीमे-धीमे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे गांधी का सत्य जगा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोए भारत के हर सीने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आवाज़—नदी की धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पत्थर से भी राह बनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत के तपते मरुस्थल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा की वर्षा बरसाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शास्त्री—जैसे खेतों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली वर्षा की गंध उतरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे कद में बड़ा हौसला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की धड़कन बन धड़कती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके शब्द नहीं केवल नारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे श्रम-सूरज की स्वर्ण किरण थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर जागे प्रहरी जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में झुकते श्रम के चरण थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने मन का अंधकार हरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सूर्य आकाश में बोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे ने श्रम की माटी से फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मनिर्भरता का बीज संजोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो युगपुरुष—दो दीप अनोखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिशाओं के उजले पथ थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अहिंसा की शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा संकल्पों का हिमपर्वत थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समय के शोर में जब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्य कहीं धुँधलाने लगते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधी की अंतर-ज्योति कहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सत्य बचाओ”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शास्त्री के पदचिह्न कहते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“श्रम से भारत गढ़ते रहो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दोनों की स्मृति नहीं बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहासों में बंद कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे ही तो अर्थ पाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की जीवित स्वाभिमानी वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पंडित अनिल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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