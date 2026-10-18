किसी ख्वाब में मैंने भी उजाला देखा

दिल के लफ़्ज़ों पे वक्त की कयादत होगी ।

जहां तेरा लहू गिरेगा वहां मेरी शहादत होगी ।।



किसी गरीब के वोटों की नहीं है कीमत ।

फिर इसी बात को लेकर के सियासत होगी ।



अपने वादों से मुकर गए हो तुम ।

बस इसी बात को लेकर के बग़ावत होगी ।



किसी ख्वाब में मैंने भी उजाला देखा ।

अंधेरी रात में जूगनू की शराफ़त होगी ।।



बहुत मुश्किल है सहोदर यहां सफ़र करना ।

इतनी मंहगाई में मुश्किल से गुजारत होगी ।।



- आनन्द गुर्जर सहोदर

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एक घंटा पहले