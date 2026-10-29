दिवाली की शुभकामनाएं

दीया एक जीवन में आईना की तरह है,

जो अंधेरे को उजाला करता है,

दीया के बिना उजाला नहीं,

उजाले के बिना जीवन नहीं

दीया में एक आशा की किरण छिपा होता है।

अपना लक्ष्य बनाये और

हासिल करने का रास्ता

दीपक दिखाता है।

दीपक तो हमें रास्ता दिखाता है पर

सही रास्ते पर चलना हमारा काम है।

दीपक एक चीज है जो एक बार बुझ जाने के बाद जलाया जा सकता है ,

वैसे ही जीवन में असफलता होने पर फिर सफलता पाया जा सकता हैं।

संघर्ष की रात जितना अंधेरा होगा

सफलता का उजाला

उतनी तेजी से चमकेगा।

एक एक दीया जलाने से रोशनी बढ़ती है,

एक एक संघर्ष से जीवन का उजाला बढ़ता है।

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1 hour ago