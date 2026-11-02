इस दिवाली सभी मुस्कुराते रहें।

दीप जलते रहें जगमगाते रहें

इस दिवाली सभी मुस्कुराते रहें

कोई घर न रहे कष्ट या शोक में

घर के बच्चे सभी खिलखिलाते रहें।

- अमित प्रेमशंकर

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