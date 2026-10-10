आदित्य उदित नहीं होगा।

दोष लगाना संतों पर

किंचित उचित नहीं होगा

जब तक क्षमा नहीं माँगों

आदित्य उदित नहीं होगा।



टूट पड़ेंगे तारे सब

ये चन्द्र लुप्त हो जाएगा

सृष्टि का संचार प्रकंपन

सहज सुप्त हो जाएगा

कुल वंश संसार तेरा

आह्लादित मुदित नहीं होगा

जब तक क्षमा नहीं माँगों

आदित्य उदित नहीं होगा।



पुनीत शुचि सुजन साधू पर

जो आक्षेप लगाया है

कोमल हृदय के आँगन में

दुस्सह घाव लगाया है

जा जाकर गिर दंडवत कर

ब्रह्माण्ड रुदित नहीं होगा

जब तक क्षमा नहीं माँगों

आदित्य उदित नहीं होगा।

- अमित प्रेमशंकर

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एक घंटा पहले