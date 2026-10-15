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Amit Kumar

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                            ये और बात है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो याद बन गया लम्हा, वो दिल में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये और बात है कि दर्द मुश्किल में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लब ख़ामोश हैं, आँखों में नमी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में आज भी कोई कमी-सी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ख़ुद ही नहीं समझते अपनी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे कहें दिल की अनकही मुलाक़ातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे बताएँ क्या खोया, क्या हासिल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी धड़कन में कौन-सा दिल शामिल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी ख़ास होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एहसास को लफ़्ज़ों में ढालना मुमकिन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को दुनिया से बताना ज़रूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल में बसा है, वो भुलाया नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अपना शख़्स लफ़्ज़ों में बताया नहीं जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ही जब ख़ुद से ख़ुद की ख़बर नहीं रखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूसरों के दिल में क्या है, कैसे समझते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही सच है इस दिल की महफ़िल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यादें हमेशा रहती हैं दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"और कुछ बातें रह जाती हैं दिल ही दिल में।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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