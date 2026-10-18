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बस ज़ुबां को जाने क्या हुआ

Amit Kumar

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                            मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात उन दिन की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्यार दुलार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ मुहब्बत बनने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतार में बाहें पसार रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन दिनों मेरा भी दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने किसी ख़ास को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल - पल निहार रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पशोपेश में दिलोदिमाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे हुए थे फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा दिल उनको पुकार रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इस बात का इल्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको भी होने लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो हमारा क़रार और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेक़रार होने लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी मुश्किल हुई हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को यह समझाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुद्दत लगी थी हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को दिल बनाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज यह दिल कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेदिल न हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सभी हसरतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पामाल न हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी हिम्मत की हमनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कह डाली दिल की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार इश्क़ मुहब्बत अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी हो है तुम्हारे हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुस्कुराए और कहने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है आप...?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ज़ुबां को जाने क्या हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब ख़ामोश शज़र सा ढह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जो कुछ गुरूर था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब रेत की मानिंद हवा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह गया.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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