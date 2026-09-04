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कुछ-कुछ कसूर ऐसा है…

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            कुछ-कुछ कसूर ऐसा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा शुरू कुछ ऐसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेरे हज़ूर जैसा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझमें है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं तुझमें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रिश्ता भी कितना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-नाम, मगर मशहूर जैसा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी खामोशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी धड़कनों की आवाज़ मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी रूह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह की कोई प्यास मिलती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सबसे करीब रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर टूटते ख्वाब को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीने की वजह देता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दावा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शर्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सवाल अधूरा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुझसे जुड़ जाना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नूर है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी को इश्क़ कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी को रूह का सफ़र—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं खुद को खोकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें पा लेता हूँ हर पहर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी मंज़िल भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरा रास्ता भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर साँस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही कोई वास्ता भी है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो कुछ है हमारे बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे शब्दों में कहना भी कहाँ ज़रूरी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुझमें है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझमें हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह के लिए पूरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रिश्ते में कोई गुनाह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दिल कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ-कुछ कसूर ऐसा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तेरा होना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून और गुरूर जैसा है…!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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