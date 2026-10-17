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कुछ एहबाब ऐसे हैं…

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कुछ एहबाब ऐसे हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
(एक एहसास… कुछ ख़्वाब…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ज़िंदगी के नाम एक पैग़ाम)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ निज़ाम ऐसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो गुलाब जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे किताब जैसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब लाजवाब जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहतियात ज़रूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों की मजबूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर राज़ बयाँ हो लाज़िम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातों की ख़ामोशी ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल परिंदा है या पुलिंदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कहना बेहद मुश्किल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उड़ने को बेताब रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी यादों में शामिल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में जो बंद पड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़्वाब बड़े नायाब हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द छुपे हैं सीने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अरमान बेहिसाब हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग दुआ के जैसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साए वफ़ा के जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ राह दिखाते हैं बनकर दीप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग ख़ुदा के जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर एक सबक़ देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल एक पैग़ाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूट के फिर से उठ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीना ही सलाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उम्मीदों को मरने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ख़्वाबों को बिखरने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल में उजियारा रखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको हर हाल में निखरने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब इंक़लाब जैसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जज़्बे आफ़ताब जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते रूह में बसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहबाब गुलाब जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ निज़ाम ऐसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो गुलाब जैसे हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल में उतरकर महक उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एहसास बेहिसाब जैसे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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