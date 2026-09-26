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जब तक चले,तब तक चले...

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "जब तक चले, तब तक चले..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने होकर दूर मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ राहों में मजबूर मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब अधूरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब मगर मशहूर मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे दिल में रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे वक़्त के साथ ढल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ढूँढ़ते रहे ख़ुद को मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर कुछ निशाँ मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवारगी भी अपनी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रास्ते भी अपने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मंज़िल की तलाश में निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कितने मौसम हमसे मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप मिली, कभी छाँव मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दर्द मिला, कभी दुआ मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खोया, उसने जीना सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाया, उसने वजह दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मेरा भी एक वक़्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तेरा भी एक वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ज़िंदगी भी एक सफ़र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात तो बस इतनी-सी है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक चले, तब तक चले।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहाँ रहे वो घोंसले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें उम्मीदें पलती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहाँ गईं वो मासूमियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे रातें भी ढलती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ फ़ासले चुपचाप बढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते ख़ामोशी में टूट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग हमारे होकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे जाने क्यों रूठ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी फ़ितरत ही पत्थर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे दिल का गिला क्या करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोशनी से आँखें मूँद लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे उजालों की दुआ क्या करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चल, ऐ दिल… तू चलता रह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को अपना गीत कह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया, उसे जाने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिल गया, उसे प्रीत कह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरना भी तेरी कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभलना भी तेरी निशानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ज़ख़्म को कमज़ोरी मत समझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द ही तेरी रवानी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रात मिली, वो कट जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँधी है, वो थम जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बस अपने दीप को जलाए रख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुबह फिर मुस्काएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हार में सबक़ छुपा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू में एक दुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर कहती है तुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अभी सफ़र कहाँ पूरा हुआ है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल क्या होगा, किसने जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को मगर बेकार न जाने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साँस मिली है, उसे जी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम मिला है, उसे बाँट दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई हमेशा साथ रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई हमेशा दूर रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त का पहिया चलता रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम एक दिन बदलता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मेरा भी एक वक़्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तेरा भी एक वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शिकवा कर, न हिसाब रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसे दिल से जी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गया, उसे मुस्कुराकर विदा कर।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ज़िंदगी कोई वादा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पल-पल बहती एक धारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तू किनारा, कभी मैं किनारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बीच में वक़्त हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चल…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँस है, उम्मीद रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक दिल है, धड़कन रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक आँखों में सपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक मंज़िल की चाह रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"और जब सफ़र थककर ठहर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस इतना याद रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने दिल से जिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उम्मीद से जिया था…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मेरा भी एक वक़्त था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तेरा भी एक वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात तो बस बात है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक चला, तब तक चला।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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