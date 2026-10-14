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दिल अब दिल कहां रहा...

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "दिल अब दिल कहाँ रहा है…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल अब दिल कहाँ रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुसाफ़िरख़ाना बन बैठा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कभी ख़ामोशियाँ ठहरा करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ अब तेरी यादों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरा कारवाँ आ बसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों ने आकर इसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सुगबुगाहट से फिर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा बसेरा कर लिया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब इस दिल के हर कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही नाम गूँजता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही एहसास ठहरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है, जो लोग तन्हा रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अक्सर मस्त-मलंग होते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दुनिया की फ़िक्र, न ज़माने का डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनी ही धुन में कहीं खोते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस फ़क़ीरी का राज़ हमने भी तब जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तेरी गुमशुदगी में हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को ही ख़ुद से जुदा पाया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते इस क़दर खो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फिर ख़ुद तक लौटने का रास्ता ही न पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीनों नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो पहर-पहर तेरी याद में गुज़ारे हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों ने रात से बातें कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँसुओं ने तेरे नाम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़ामोश ख़त उतारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हैरत देखिए इस इश्क़ की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी ने कुछ पूछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी ने कुछ कहा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भीतर ही भीतर बिखरते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ज़माने को ख़बर तक न हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ख़ुद को समेटना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नामुमकिन-सा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो कभी हमारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब हमारा कहाँ लगता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अब अपने में कहाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी हस्ती में अब हमारा पता कहाँ है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने ख़ुद को तेरी यादों के नाम कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इस दिल में हमारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दूसरा मकाँ कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न तन्हाई से शिकायत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी महफ़िल की आरज़ू है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों में जो सुकून मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मेरी इबादत, वही मेरी जुस्तजू है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने इश्क़ में ख़ुद को खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई ज़िंदगी का अर्थ जाना है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिछड़ना सिर्फ़ बिछड़ना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी ख़ुद से मिलने के लिए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का खो जाना ज़रूरी होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम अपने होकर भी अपने नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम तेरे होकर ही रहते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग इसे इश्क़ कहें, जुनून कहें या फ़क़ीरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो बस तेरी यादों के साए में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पूरी दुनिया जीते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ मोहब्बतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकम्मल होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरी रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ अधूरी रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर से मुकम्मल कर जाती हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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