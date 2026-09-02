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आपसे मिलकर खिल गए हैं।

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            जबसे मिले हैं आपसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लब जैसे सिल गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परत-दर-परत जो वीरान थे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसे मिलकर खिल गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग संग समझते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरे दिल की तन्हाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लोग अब जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल से ही निकल गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनें जो आपकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल में धड़कती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद बारिश की वो बूंदें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अर्श से उतरती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बूंदों की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिन बरसात भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भीग से गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और जी गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईं तमाम तन्हा रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कोई सोज़-सा रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशियों के उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आपसे कहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कितनी बातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी आँखों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आँखों से कही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लब हिले भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी सदियाँ बातें हुई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द थे जो कह न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब थे जो सो न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल थे जो ठहर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँसू थे जो रो न सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुमसे क्या कहूँ मैं, अमित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल की दास्ताँ क्या लिखूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सितारों की महफ़िल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक चाँद वही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखकर रात सँवरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी रोशनी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तन्हाई निखरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरी-सी ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकम्मल-सी लगती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अनगिनत सितारों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक चाँद वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर दुआ का मतलब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर ख़ामोशी की आवाज़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक चाँद वही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक चाँद वही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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