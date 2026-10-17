दिल-ए-दिलदार

दिल-ए-दिलदार, ये इश्क़, ये ज़माना,

दोस्तों की बहुत याद आती है,

जब मौसम हो सुहाना।



— अमन यादव

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53 मिनट पहले