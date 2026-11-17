‎हुआ लक्ष्य प्राप्त है जिनको, मिटने से मिट जाने तक।

‎ऐसे होगा वैसे होगा खुदा न जाने कैसे होगा

भय से भये भयातुर भारत के भाग्यविधाता।

‎कविता लेखन से आगे बढ़कर दर्शन को है,अपनाया

‎गौरतलब है यह भी कि पीएचडी में भी है मन भाया ।

‎सोच-सोच कर भ्रम में फंसते और नचाते आका

‎आज्ञा उनकी अनूदित करता मैं पढ़ता जाता।

‎पुनि-पुनि मन आनंदित होता देख स्वप्न विधाता

‎मैं होऊँगा सरकारी निकायों का अधिष्ठाता

‎फिर पीछे मुड़कर देखा, तो शेष कुछ नहीं पाता ।

‎हाय! कैसे हैं, विस्मृत मन के स्मृत आका

‎आह! दुखमय होकर कैसे जलते

मानो नभ के स्वयं पताका

‎विस्मय से भरकर ही सोचूँ,क्या होगी अगली आज्ञा

‎भाँति-भांति के आते दिखते,बौद्धिकता के नवविज्ञा

‎है क्लांत ,वह है मौन खिचड़ी सी

‎नहीं कोई व्यंजन परिणत

‎जैसे खिचड़ी के बन जाने तक

‎यों आग आर्द्र पर निर्भर करती,

‎खिचड़ी के पक जाने तक

‎ठीक समा वही है यह भी विचार के आने जाने तक

‎हुआ लक्ष्य प्राप्त है जिनको, मिटने से मिट जाने तक।

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32 मिनट पहले