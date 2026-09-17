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श्रीकांत वर्मा की कविता- कुछ का व्यवहार बदल गया, कुछ का नहीं बदला

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            कुछ का व्यवहार बदल गया। कुछ का नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे उम्मीद थी, नहीं बदलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका बदल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे आशंका थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बदला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें कोयला मानता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीरों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक उठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें हीरा मानता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयलों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले निकले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ अभी रुख बदला है, आँखे बदली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता बदला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम सड़कों पर घसीटे जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम घसिआरे पुकारे जाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी एक एक करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी खिड़कियाँ बन्द होंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब भी तुम अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की खुली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस डर से कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा सी भी अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की बन्द की तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से एक पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घृणा का पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हीनता का पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रतिद्वन्दिता का पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विस्मय का पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मानवीय पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पैशाचिक पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दैवी पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खिड़की के शीशे तोड़ कर जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम पहले से अधिक विकृत नजर आओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलखते बिसूरते नजर पड़ोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा कि तुम दिखना नहीं चाहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाई पड़ोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई पहली बार नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हें मार पड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम से कम तीन तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को मिला कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो चुके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब है तीन बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऐसी मार कि तीनों बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिलबिला गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराला की कविता याद आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जब कड़ी मारे पड़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल हिल गया।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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