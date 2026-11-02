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हम बच्चों की हथेली खोल नानी का चूमना

Alok Sharma

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                            सूरज जल्दी जा रहा है थक हार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होने लगा है यही महीने में क्वार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखा है सुनो मैंने तो यह एक तरीक़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाइयों में देखता खुद को निहार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार ही महसूस यह मैंने किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव हैं माँ के पाँव में सारे संसार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही बनी खर्च की फ़ेहरिस्त देख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पस्त होते हौसले अपनी पगार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजदीक जाके नदी के सुना जो ध्यान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगमें गा रही दुल्हनियां कोई प्यार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चों की हथेली खोल नानी का चूमना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुपये रख दिये हों मानो कइयों हज़ार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाक के जैसी ही यह आलोक को लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख लिया जिंदगी को जब गुजार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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