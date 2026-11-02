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चढ़ा है जिस किसी पे इश्क का बुखार है

Alok Sharma

Alok Sharma

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                            दूर तक लगी हुई लंबी कतार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाहिशों का जिंदगी अजब बाजार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म में दोस्ती निभाने कोई आया ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी में दोस्ती का हर एक तलबगार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज लेना खुद में मिल ही जायेगा एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ सुकून के लिये जो बेक़रार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई हो अगर आपस में दुश्मनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फांद लेना बीच की जो भी दीवार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने सुनने को यहाँ फिर कुछ नहीं रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की जब भी पड़ी गहरी सी मार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर में समा जाने को वो ठान के बैठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी है ये या नदिया की धार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत कशों के तन से पसीना जो चू रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं लोग उनका ये सच्चा सिंगार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते यहाँ कब किसी के होश ठिकाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ा है जिस किसी पे इश्क का बुखार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी वही है जो कि हार ना माने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों ने हौसलों से मानी हार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओढ़ ली है ओढ़नी मुस्कान की उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर फूल के लिये जरूरी एक खार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फकीर कह रहा था यह सभी के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस सारे संसार का आलोक प्यार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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