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आलोक तो हर रोज ही पलकों की कोर से

Alok Sharma

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                            कह रहा है कोई हाये क्या ये कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखिये घोल कर शहद अजी जुबान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेल मुलाकात तो खुद से भी कीजिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँही भटकना भी क्या दुनियाँ जहान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को लग गई ये बात लाख टके की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की बसर ही तो है हर मुस्कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमाँ निहारते फूलों को देखिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसीदे पढ़ रहे हों सब रब की शान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात माननी तो होगी सभी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लिखा है गीता में वही कुरान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन का कोई दोस्त काश कहीं आ मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद ताजा दम हों चाय की दुकान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक तो हर रोज ही पलकों की कोर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टांकते हैं अंजुमों को आसमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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