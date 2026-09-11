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भार्गव राम खण्डकाव्य - 59

AL Mishra

AL Mishra

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                            देवव्रत थे बचन बद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी पितु शांतनु हित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न करूंगा कभी विवाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरु न धरूंगा सिर छत्र।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला गुरु परशुराम सन्देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गये थे बेचैन अब देवव्रत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे भार्गव राम भी पहुंचे गये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु मार्ग से पावन कुरुक्षेत्र।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचन बद्धता के कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव अंबा अपनाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग कलंक के भय से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु युद्ध ही उचित माना।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रथ बैठ गये थे देवव्रत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़ी साथ उनकी सेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचे पावन भूमि कुरुक्षेत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मुख देखा गुरु परशु हाथ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ से उतर गये गंगा पुत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण रज धरि गुरुवर की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीन्ह आशीष युद्ध भूमि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मुदित राम युद्ध भूमि में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अशर्फी लाल मिश्र,
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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