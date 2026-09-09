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भार्गव राम खण्डकाव्य - 58

AL Mishra

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                            था रचा स्वयंबर काशी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी नरेश की पुत्रियों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपहरण कर लाये थे देवव्रत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबा अंबिका अंबालिका का।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबा ने हस्तिनापुर में बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमरे दिल में बैठे शाल्व नरेश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जानी देवव्रत अंबा व्यथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले गये अंबा पास शाल्व नरेश।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपहरित बाला मुझे स्वीकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थी निराश काशी नरेश बाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबा का था अब अनुरोध देवव्रत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति कहती आप मुझे स्वीकार करें।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँग रही न्याय भीख अंबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे जगत में भटकी अंबा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह ठुकराई गईं अंबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्रम भार्गव अंत में अंबा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब व्यथा सुनी अंबा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेजा देवव्रत तुरत सन्देश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनाओ अपहरित बाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर करिये मुझसे युद्ध।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अशर्फी लाल मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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