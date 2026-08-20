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भार्गव राम खण्डकाव्य - 51

AL Mishra

AL Mishra

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                            किया राम ने धनु संधान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीय स्वयंबर मिथिला में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर्षित हो गई सिगरी नगरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनि गूंज गई त्रिभुवन में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुल गई थी समाधि जामद्गन्य की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे समाधि लगाये गिरि महेंद्र पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमदग्नि राम ने अब ध्यान लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी शिव पिनाक भंजन कर्ण कुहर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव गुरु का अपमान जान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे चल पड़े राम परशु लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन मार्ग से तुरत पहुँच गये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिनाक भंजन जनक नगर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेणुका नंदन रामहिं देखि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भयभीत हो गई सिगरी सभा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा जनक अरु ऋषि मुनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे कर जोरि खड़े बीच सभा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी अभिवादन कर रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'राम राम ' सम्बोधन कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भार्गव राम का संकेत पाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे राजा ऋषि मुनिवर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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