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अर्द्धांगिनी के अहंकार की वेदी पर

Akhilesh Joshi 'Anpadh'

Akhilesh Joshi 'Anpadh'

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            देखता हूँ वह दंभ जलनिधि-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ को छूने का इतराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं कमाकर भी प्रियतम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल पददलित कर जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह सीए, झेलता चुपचाप ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिशाप-ताप की ज्वालाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखी उस अर्थ-गर्व की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिर मौन प्रताड़ना-मालाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समकक्ष आय जब दोनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न कोई श्यामल आशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं की पूँजी पर गर्वित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज मुख से तीखी उपहास-भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव का था अंबर सिर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सीखना मंजूर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की उस चौखट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हर इक सुर बेनूर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे भी निकले जब सपूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक उठा कुल का मस्तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस घर के काले साये में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानों का क्रम न हुआ स्तब्ध!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापे की इस दहलीज पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवपीढ़ी संग चलना है दुर्भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम-कदम पर ठोकर खाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुट-घुट कर कटता है हर पहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी घुटन में चुपके-चुपके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषाद ने पाँव पसारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसाद की उस काली छाया ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सारे प्राण सँवारे हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उन हताश नयनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके अब आँसू सूखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन प्रलय की पीड़ा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्नेह-रहित भूखे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-धान्य भरी थी अपनी तिजोरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सूनी मन की कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ खोई वह प्रीति-प्रतीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मेरी हठीली अर्द्धांगिनी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने घर के कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशि-वासर जलते-जाते जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षीण स्नेह के दीपक का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ चुपके-चुपके बुझ जाना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंत समय की साँसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ना दूजा सहारा बचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सूखी, निर्दय दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पति की छाती को भिगोना था!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समस्त श्रम का निचोड़ ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सूखे-निर्दय जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसे हो पाषाण-दृष्टि-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू इस गृह-सदन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अखिलेश जोशी ‘अनपढ़’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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