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नौकरी मे वरिष्ठो का आधात

Akhil Dadhich

Akhil Dadhich

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                            कागज़ के टुकड़ों से मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा का नाप नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों से जो उपजा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई पाप नहीं होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंचों से आज सुनाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वाभिमान की वह गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कठिन समय के आगे भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकने न देगी यह माथा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि रुद्ध हुआ जीविका-पथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो यह न गति का अंत समझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निषाद के इस तम-कुहासे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज सामर्थ्य का संत समझ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ के क्षुद्र वृत्त पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तव मूल्य अंकित हो न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तेज छिपा है वक्ष बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हताशा से खो न सका!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह व्यवधान न विराम तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल शक्ति-संचय है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों की इस ज्वाला में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपकर ही खिलता अभय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी संस्था की परिधि बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीमित हो न पाए कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रतिभा तव स्वाधीन रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी अनुग्रह की दास कभी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिताप न कर इस विफलता पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समय-चक्र का फेर मात्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू केवल क्षुद्र न याचक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो महा-सृजन का पात्र मात्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घनघोर घटाओं को चीरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव-अरुणोदय मुस्कान भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तव स्वेद-कणों की हर बूँद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम इतिहास का निर्माण करे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तिष्ठ! सँभालो आत्म-बल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराशा के तम को बेध डाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तव दृढ़ संकल्पों के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतः नतमस्तक हो यह काल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीविका मात्र एक साधन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू स्वयं सिद्धि का आधार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी अस्मिता की सीमा न कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अनत पुरुषार्थ का आगार है!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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