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एक शाम संभाल रखो

Akash Kumar

Akash Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इंसान होना सही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में थोड़ा ज़मीर रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में एकता चाहिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसियों से बैर रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसां नहीं यहां बुलंदियों को छूना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र में हो इतना तो ख़्याल रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हाथ में गुलाब तो दूजे तलवार रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायूसी घेर लेती है पाकर अकेला शख़्स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़िला ना सही दोस्ती का एक ज़र्रा तो रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो तुम्हारा नहीं रहा ये तुम्हे पता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अभी भी तुम्हारा ये अफवाह रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्टेशन पर वो बच्चा जो बचपन बेच रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मेहनत का ठीक ठाक दाम तो रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख यूं भाग जाएगा तुम्हे छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर अपना मां की आँचल में रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएं में दिखाई देने वाला ठंडा चाँद है वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक सामने आए तो थोड़ी सी हैरत रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा दिन कैसे कैसे लोगों के साथ गुजरता है गौतम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शाम उसके लिए भी संभाल रखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- ऐ .के .गौतम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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