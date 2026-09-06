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क्या यह पहली मुलाक़ात ही मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?

अजय कुमार

अजय कुमार

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            क्या यह पहली मुलाक़ात ही मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह पहली मुलाक़ात ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाबों के बंद लिफ़ाफ़े में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमानों की कैसी बरसात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमानों के वो सारे ख़त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं आज ही खुल न जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में छुपे वो सारे जज़्बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं आज ही खुल न जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की वो सारी कच्ची चिट्ठियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें दिल ने छुपाकर रखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आज ज़माने के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका हर राज़ खुल जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह पहली मुलाक़ात ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत के जिन रंगों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगने का ख़्वाब सजाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ ज़िंदगी जीने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सपना दिल ने सजाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आज वही सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत की तरह फिसल जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हाथों में आया हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ हाथों से निकल जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दबाकर रखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सारी चाहतों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें कभी कह न सके हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सारी मोहब्बतों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आज खुल्लम-खुल्ला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाशा बन जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आज मेरे दिल का हर राज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने को बताना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ज़लील होने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी हदें पार करनी हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अपनी ही मोहब्बत के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज खुद से हारनी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह पहली मुलाक़ात ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरे सारे ख़्वाबों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज आख़िरी रात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह पहली मुलाक़ात ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आख़िरी मुलाक़ात है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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26 मिनट पहले

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