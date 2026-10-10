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“ख़ुद की खोज”

अजय कुमार

अजय कुमार

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                            जिसने सचमुच ख़ुदा को जान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपने भीतर का इंसान पहचान लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपने मन के पर्दे हटा लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सत्य के रास्ते अपना लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा को खोजने निकला था इंसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों, मस्जिदों में भटका सुबह-शाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी माँगी मन्नत, कभी की इबादत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अधूरी रही मन की चाहत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बाहर खोजता रहा उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर बैठा था अँधियारा सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने को दुनिया में भटकता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ख़ुद उसके भीतर ही छिपा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद को जानने की हिम्मत करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने ही भ्रमों से लड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने मन का सच पहचान लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह झूठे अहंकार को त्याग देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वह ऊँचा है, न कोई नीचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पराया, न कोई अनदेखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने भीतर का भेद मिट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा अपना-सा नज़र आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन से मिलता, न मान से मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल शब्दों के ज्ञान से मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य न दिखावे, न शोर में रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शांत हृदय के भीतर बहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी इच्छाओं को समझने लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने बंधनों को तोड़ने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने दुख का कारण जान जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूसरों के दुख को भी पहचान जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा को जानना केवल दावा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह शब्दों का खेल, कोई दिखावा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ख़ुद को जानने की गहरी उड़ान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भीतर उतरने का नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ‘मैं’ का अहंकार पिघल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब प्रेम का झरना भीतर बह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद को पहचानकर सत्य से जुड़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझो, वह ख़ुदा की पहचान के निकट पहुँच गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अजयकुमार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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