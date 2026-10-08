नारी के प्रति कृतज्ञता.

मैं गुमान करूं कैसे , मुझे ठीक से नारी की पहचान हीं है ।



मेरा अंधकार है गहरा , मुझे अनुभूति का ज्ञान नहीं है ,

जो पीड़ा तुमने भोगी है , मुझे उसका अनुमान नहीं है !

पीड़ा से सृजन होता , तेरी पीड़ा का मुझे भान नहीं है ,

मैं ये बात बताऊँ कैसे , पर-पीड़ा का मुझे ज्ञान नहीं है !

मैं गुमान करूं कैसे , मुझे ठीक से नारी की पहचान नही है ।



भ्रूण हत्या क्यूँ करता , क्यों कि- मैंने पीड़ा नहीं भोगी है ,

मूर्ख हूं मैं, मुझे नहीं पता, संसार की रचना कैसे होती है !

संतुलन रखने हेतु , प्रकृति विधि का , मुझे ज्ञान नहीं है ,

तुझे मिटा के स्वयं मिटूंगा , मुझे इसका अनुमान नहीं है



मैं गुमान करूं कैसे , मुझे ठीक से नारी की पहचान नहीं है ।

तुम चट्टान सी दिखती हो , पर अनुभव तुम्हारा गहरा है ,

जो चट्टान तोड़ के राह बनाती , तू जल की वह धारा है !

हरे तृण से भी अति-कोमल , करुणा भरा प्यार तुम्हारा है ,

शास्त्रों ने जिसे नरक कहा , इस असत्य का भान नहीं है !

मैं गुमान करूं कैसे , मुझे ठीक से नारी की पहचान नहीं है ।



– अजय शोभने.

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एक घंटा पहले