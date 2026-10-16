बाबा साहब की संघर्ष-यात्रा.

संध्या की इस गोधूली में, बाबा साहब याद आपकी आ जाती है ,

कितना भी रोकूँ इस हृदय को, पर नयनों की गागरभर जाती है ।



'जातिवाद' से लड़ने की , ऐसी वो अमिट कहानी है ,

संघर्षों की वेदी पर बलि कर दी , वह 'जिंदगानी' है !

युगों-युगों तक याद रहेगी , तेरी मूल-मंत्र सी वाणी है ,

आज हवा बह बह के कहती , बड़ी संघर्ष भरी कहानी है



संध्या की इस गोधूली में, बाबा साहब याद आपकी आ जाती है ,

कितना भी रोकूँ इस हृदय को, पर नयनों की गागर भ जाती है !



'मूल निवासी बहुजनों' की , घनी निशा के चन्द्र आप हैं ,

'भारतीय संविधान' के , स्वर्णिम वैभव-जनक आप हैं !

विश्व-ज्ञानी विधिवेत्ताओं में , सौरमंडल के सूर्य आप हैं ,

हिमालय से भी ऊंची , बाबा साहब की गौरवमयी कहानी है



संध्या की इस गोधूली में, बाबा साहब याद आपकी आ जाती है ,

कितना भी रोकूँ इस हृदय को, पर नयनों की गागरभर जाती है !



हवा से विमुख हो , देखो वो , तूफानों से खेल गये हैं ,

मानसरोवर के हंसों में , वो परमहंस बन तैर गये हैं !

समता स्थापित कर , बुद्ध के वे बोधिसत्व हो गये हैं ,

सागर से भी गहरी , बाबा साहब तेरी अमिट कहानी है



संध्या की इस गोधूली में, बाबा साहब याद आपकी आ जाती है ,

कितना भी रोकूँ इस हृदय को, पर नयनों की गागरभर जाती है !



अंधकार भरे इस देश के , वो प्रकाशपुंज हो गये हैं ,

बेसहारों के सहारा बन , वो जगत मसीहा हो गये हैं !

भारतरत्न फीका पड़ गया , वो विश्वरत्न हो गये हैं ,

विश्व ज्ञान दिवस पर , करुणामय की अमर कहानी है !

संध्या की इस गोधूली में, बाबा साहब याद आपकी आ जाती है ,

कितना भी रोकूँ इस हृदय को, पर नयनों की गागर भर जाती है !

– अजय शोभने

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एक घंटा पहले