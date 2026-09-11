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कविता: 80 का दशक लौटकर आए

Adv DK Kanojiya

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अगर 80 के दशक में ही चले गए हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जाते-जाते एक काम करते जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाइयों का वो प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और संयुक्त परिवार की वो मिठास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा अपने साथ फिर से लेते आना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते आना वो घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दरवाज़े कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिलों में दीवारें नहीं थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते आना वो आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ एक चूल्हे की रोटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे परिवार का पेट भर देती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक थाली में बैठकर खाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को छोटा-बड़ा नहीं करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते आना वो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद भूखा रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे भाई की थाली में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आख़िरी रोटी रख देता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेते आना वो बहनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मायके से विदा होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की कलाई का इंतज़ार करती थीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राखी बँधवाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को पूरी दुनिया से अमीर समझता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब घर छोटे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर रिश्ते बड़े थे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपनापन बहुत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मकान बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे अलग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसोई अलग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब अलग है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस पता नहीं क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों के बीच का रास्ता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भाई के पास भाई का नंबर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वक़्त नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन के पास राखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मिलने का बहाना नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के पास इंतज़ार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन बच्चों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटने का समय नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पिता की कुर्सी आज भी खाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कोई पूछने वाला नहीं- “पापा, खाना खा लिया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर 80 के दशक में ही चले गए हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इस बार खाली हाथ मत लौटना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा वो बचपन लेते आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा वो अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी वो हँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा वो भाईचारा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हो सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो संयुक्त परिवार भी लेते आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें लोग कम नहीं होते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिलों में जगह बहुत होती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आज हमारे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वो लोग नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“घर” सच में घर लगता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी. के. कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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