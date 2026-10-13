प्रथम क्रांति

गुलामी की बेड़ियो मे जब

जकड़ा भारत सारा था



हर व्यक्ति झेल रहा

अत्याचार और प्रताड़ना था



ब्रिटिश हुकूमत राज नही

करा रहा गुलामी था



हर इंसान पीड़ित हो

कर रहा गुलामी था



साहस किसी का था नही

विरोध कर कोई नही पाता था



मासूम निर्दोष इस अत्याचार से

पीड़ित हो मारा जाता था



फिर एक चिंगारी उठी बैरकपुर से

पूरा ब्रिटिश हुकूमत दहला था



मंगल पांडे नाम की क्रांति का नाम

पूरे हिंदुस्तान मे फैला था



प्रथम गोली चली उस बंदूक से

जो मंगल पांडे ने चलाई थी



पूरे भारतवर्ष मे

क्रांति की लहर दौड़ाई थी



फांसी के तख्ते तक

हल्ला बोल का नारा था



वर्ष 1857 में

मंगल पांडे बना ज्वाला था



इस विद्रोह से फैली क्रांति ने

स्वतंत्रता तक पहुंचाया था



पूरे भारतवर्ष मे

अमर तिरंगा लहराया था





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27 मिनट पहले