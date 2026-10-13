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प्रथम क्रांति

Aditya Tripathi

Aditya Tripathi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गुलामी की बेड़ियो मे जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जकड़ा भारत सारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर व्यक्ति झेल रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्याचार और प्रताड़ना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रिटिश हुकूमत राज नही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करा रहा गुलामी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इंसान पीड़ित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर रहा गुलामी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस किसी का था नही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरोध कर कोई नही पाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूम निर्दोष इस अत्याचार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ित हो मारा जाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक चिंगारी उठी बैरकपुर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा ब्रिटिश हुकूमत दहला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल पांडे नाम की क्रांति का नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे हिंदुस्तान मे फैला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम गोली चली उस बंदूक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मंगल पांडे ने चलाई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे भारतवर्ष मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति की लहर दौड़ाई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फांसी के तख्ते तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्ला बोल का नारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ष 1857 में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल पांडे बना ज्वाला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस विद्रोह से फैली क्रांति ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्रता तक पहुंचाया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे भारतवर्ष मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर तिरंगा लहराया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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