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जिंदगी जीऊ मै अपने शर्तों पर

Aditya Tripathi

Aditya Tripathi

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                            जिंदगी जीऊ मै अपने शर्तों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से मै क्यों डरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत छेड़ो मुझे वरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाऊंगा मै शुरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ताकत मेरे हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमाग का नहीं कोई सानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बताऊं कितना कहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अनोखी कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश करके देख लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरा मुझे नहीं पाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार तुम्हीं यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार की मुंह की खाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां कदम रख दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस धरती पर राज करता हु
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हो या एक हजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से ना मै डरता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शौर्य साहस के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीक कोई ना पाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन धूल चाट कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार कर वापस जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे व्यक्तित्व की चमक ऐसी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को रोशन कर दे जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन सोचे यह एक है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकत बराबर जैसे सौ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी जीऊ मै अपने शर्तों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से मै क्यों डरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत छेड़ो मुझे वरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाऊंगा मै शुरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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