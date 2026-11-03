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अजय के नीद राग को। आदित्य के काव्य विधान को।।

Aditya Dahiya

Aditya Dahiya

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                            झूठा प्रेम न गाया कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत राह न जाया कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में कोई मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आ के मुझे बताया कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार कर बोलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लपेटा माल न खोलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भर पेले जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच समझकर बोलना।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी के बस का रोग नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग सरल है योग नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा निगेश समझो बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी को शायरी का जोग नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनय मन मुन्नका,मनय मन चुहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को न भाया वचन है हमारा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बोलूं इस संवाद को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोहर वाद विवाद को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती आधी रात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुकी बैटरी साथ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगेश के जज़्बात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयुष के खेल दिमाग़ को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजय के नीद राग को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदित्य के काव्य विधान को।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन रात के चांद को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभरात्रि मित्रों अब आपको।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई०टी०आई० की बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम बहुत दिन रात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें मेहनत, दिमाग सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे रहे जोर से साथ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच है,न आयुष भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य यही बात है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आदित्य दाहिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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