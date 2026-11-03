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पर नयन सम्मुख तो आएगी।

Aditya Dahiya

Aditya Dahiya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उससे भी कुछ कहना सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भी हम रहना सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन रहा असमंजस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुलकर कभी कुछ कह न सके।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न सुनहरा देखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपनी एक सहेली होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको जानना और समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की एक पहेली होगी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दूरी उससे ज्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मुझसे भी ज्यादा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कहना कुछ है, बाकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरू नहीं कुछ आधा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन की गति मैं जानूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कैसे जाने क्या बाधा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अलग विषय की जानकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अलग विषय को साधा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नयन मूंद कर सोयी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे स्वप्नों में खोयी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जाग रात उसे लिखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हुई बात को लिखता हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज गूंज कर हृदय कहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख कुछ कहने से डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे आते उन्हें देखे आंखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग चलते चलते थमता हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नयन उठा भले ना देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम झुकें नयन उन्हें देख रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों ध्वनियों से कुछ न कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन ही मन हम कुछ तो कहें।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके माथे की सूक्ष्म बिन्दु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए है शरद इन्दु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी पल भर की यादों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरा रहा मेरा हृदय सिन्धु।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी गहरी उन्हें नींद लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी गहरी मैं पंक्ति लिखूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि कल्पना का मूल लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें कल्पना का एक फूल लिखूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका क्या रूप निखार लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का क्या श्रृंगार लिखूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि कि आभा तेज लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी-सी जीवनधार लिखूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि का धीरज मान लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन सी पावन प्राण लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगन सा उच्च विचार लिखूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये उनका गुण श्रृंगार लिखूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कही है मिथ्या भाष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरे हृदय का प्रेमाभाष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन तक नहीं पहुंची मेरी बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी हृदय करेगा उनसे बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादली वृक्षो से मिले न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जल कण तो बरसाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद का अवसर मिले न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नयन सम्मुख तो आएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाति नक्षत्र के आने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पपीहा भी प्यास बुझाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही समय के आने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगन पत्र बन जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आदित्य दाहिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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