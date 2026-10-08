इश्क़ का साहिल

उम्र भर लहरों से लड़ते रहे,

तब कहीं जाकर साहिल मिला है।

दिल दे दिया, जाँ दे दी तब जाकर,

हमें दीदार-ए-दिलबर मिला है।।

-आदित्य दाहिया

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