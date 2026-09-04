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बड़ा बनने का शौक था ना...

Abhishek Kumar

Abhishek Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बचपन की वो छोटी-सी दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़कर बड़ा बनने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा शौक था ना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों पर खड़ा होने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े होंगे तो आज़ाद होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन करेगा, वही करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ पता था तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा होना आज़ादी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िम्मेदारियों में जीना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेख़याली नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलने की जगह काम होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर खिलौनों की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरतें आ जाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और “क्यों?” पूछने वाली उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्यों नहीं?” समझाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में खिलौने टूटते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रोकर माँ से कह देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रिश्ते टूटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कुछ अपने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब चोट लगती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो माँ की गोद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरहम बन जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज दिल दुखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो “कुछ नहीं हुआ...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर मुस्कुराना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब थोड़े-से पैसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बहुत कुछ मिलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल नहीं है सुकून में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर वो बचपन मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उससे कोई सवाल नहीं करूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसका हाथ पकड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चल...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से आए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं लौट चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी बड़ा होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौक नहीं पालते हैं...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अभिषेक द्विवेदी 'नीरज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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