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Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            अपने हस्ती के यहाँ दामन थाम बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता रहा यूं ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम फुर्सत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भूलते गए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहूंगा अब की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा कुछ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसरतें का दीवानगी बताओ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने इस हाल का कुछ मंजिल हमसे भी मिलाओ क्या बार-बार होगा मुमकिन हमसे तुम्हारी मुलाकातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार कह रही हूं तराने दे दो क्या भीगी रातों का तुम भी बेसब्री से इंतजार में लगे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी खामोश कुछ पल के लिए बेतवा हो गए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ यह फ़िक्र है तेरी पलकों के साए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सब कुछ भूल होकर हम तेरे पलकों के साए है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही हसरतें जमानत कर तू हमें आजमा रही है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहूं खुद को मैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बेकाबू बन गया हूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम दिखते हो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसरतें आंखों की हम भी बेताब होकर इंतजार करते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही हम भी बेकाबू हो तेरा इंतजार करते हैं समान है सामने की हमारी परवाह है तेरे इस इंतजार की घड़ी से नाता पुराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार कहे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तारीफ़ ना अब हमारी तुम ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया जो बात कहना था ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आज फिर कहना है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह जो ये कदम तुम थाम लो एक बार मैं जीवन त्याग कर तुमरे भरोसे साथ रहूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतजार भयभीत करके तुम हमें व्याकुल न करना यूं ही हसरतें की आखिर तुम रूठ कर मन जरूर जाना क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी कामयाब हूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी हस्ती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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