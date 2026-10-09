खुद की मंगल के बाद सोचेंगे।

कभी किसी से कहकर ,

रो - दोगे ,

तो वह हंस पड़ेंगे ,

लेकिन समंदर के आसमान के सामने ,

रो - कर भी ,

खुद को मग्न कर ,

खुद की मंगल के बाद सोचेंगे।

हस्ती के दामन में ,

फिर भी वह आपको ,

बार-बार पूछेंगे ,

जमाना क्या ?

जमाना क्या करेगा ,

ज्यादा से ज्यादा ,

आपका आंसू देखेगा।

भीतर ही भीतर अपमान कर,

अपने विचारों को और कठोर बनकर ,

आपके आंसू की ओर देखकर ,

मगन होगा,

सामने नहीं तो ,

किसी और के सामने ,

आपकी बातों का उल्लंघन करेगा।

कभी किसी से कहकर ,

रो - दोगे ,

तो वह हंस पड़ेंगे ,

लेकिन समंदर के आसमान के सामने ,

रो - कर भी ,

खुद को मग्न कर ,

खुद की मंगल के बाद सोचेंगे।

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एक घंटा पहले