न जाने क्यों धड़कन उनके ही पास रहती है।

तड़पते हैं हम उनके सिर्फ़ जवाब की ख़ातिर,

न जाने क्यों धड़कन उनके ही पास रहती है।

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एक घंटा पहले